秋季學期美國校園勢冷清　政府推新政國際學生為簽證苦惱

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反覆，但時間不等人，轉眼間大專院校和莘莘學子已經為秋季學期開始做準備。正當哈佛大學（Harvard University）等院校公布新學年防疫措施，入境和海關執法局7月6日宣布新規定，如果學校改為網上授課，國際學生必須離開美國。疫情再次將留學生推到絕境。

學生分批重返校園 有大學提供學費優惠

美國著名院校陸續公布因應疫情實行的新措施。哈佛大學公布，一年級生和有特殊情況的學生將率先於秋季學期重返校園，到了春季學期，一年級生將離開，四年級生返校。史丹福大學（Stanford University）的一二年級生以及三四年級生也會分別於秋季和春季學期回到校園。

疫情導致學生未能如常使用學校設施，部份人提出減免學費，但只得少量學校接納要求。普林斯頓大學（Princeton University）宣布提供學費九折「優惠」，全年學費盛惠48,501美元，不論學生是否接受遙距授課。全面推行遙距授課的哈佛大學卻堅持收取「正價」，約5.4萬美元一年，但會於夏季為全年遙距授課的學生提供免費課程。

大學生活向來自由奔放，派對從不間斷，不過此情此景難以再遇。學生不但要戴口罩，定期接受檢測，也被限制旅遊和社交活動，違者將被處分。

美國史丹福大學於年初疫情爆發後宣布學期餘下課程全部改為網上授課。圖為2020年3月9日，位於美國加州的史丹福大學校園冷清。（Getty Images）

禁網上授課學生入境 留學生為簽證苦惱

忍痛告別多姿多彩的校園生活確實艱難，但也及不上留學生徬徨無助的苦況。根據最新規定，如果學校改為全部網上授課，外國學生不准入境美國。即使學生目前已經身處美國，也要離開，或轉到提供面對面教學的院校就讀。

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復課的確帶來染疫風險，不過很多人也渴望重返校園。耶魯大學學生布拉德利（Pascale Bradley）表示，對與同學再相見感到期待，「這將不會是一樣的社交生活。學生不是因為沒有大型派對而難過。他們只是期待有每日的小互動，可以與其他人一起坐下來學習和用膳。」

自疫情爆發以來，簽證是留學生苦惱的問題。由於全球的美國領事館幾乎暫停所有處理簽證的工作，獲取錄得學生無法安排簽證面試，因而未能取得簽證。即使有幸得到簽證，旅遊禁令一日未撤銷，來自中國、巴西和歐洲部份地方的學生亦未能趕於學期開始前抵達美國。

就算外國學生留在本地繼續學業，時差的難題也隨之而來。例如東岸的正午等於香港的午夜，大學要同步授課抑或錄像授課？如果選擇同步授課，意味外國學生要「通宵」上課。如果選擇錄像授課，課堂的互動討論盡失。兩者對教學質素無可避免構成影響。