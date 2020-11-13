美國大選2020| 特朗普競選團隊高級顧問確診新冠肺炎

知情人士11月12日證實，美國現任總統特朗普（Donald Trump）連任競選團隊高級顧問萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

美國大選2020：圖為美國現任總統特朗普的競選團隊顧問萊萬多夫斯基11月7日在賓夕法尼亞州一個有關對點票進行法律挑戰的記者會上，站在一旁聆聽講者發言。（AP）

據《國會山報》（The Hill）11月12日報道，萊萬多夫斯基是自大選日以來在特朗普圈子裏最新一個確診的人，目前尚不清楚他是何時感染的。

報道稱，萊萬多夫斯基在大選當晚參加白宮的一個派對，最近幾天他大部分時間都在賓夕凡尼亞州，着手特朗普團隊拒絕承認選舉結果的法律戰。

11月3日在白宮舉行的大選夜派對看來成為播毒溫床。數名本周公布自己已染疫的特朗普圈子中人士，都有參加當晚的派對。特朗普的新顧問博西（David Bossie）、白宮辦公室主任梅多斯（Mark Meadows）、房屋部長卡森（Ben Carson）、白宮政治事務主任布萊恩（Brian Jack）分別在本周及上周確診。

美國有線新聞網絡（CNN）11月12日報道稱，萊萬多夫斯基言談間淡化自己在派對染疫的可能性，他向CNN說，認為自己是在費城工作時感染上的。