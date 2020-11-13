一分鐘看世界｜特朗普放眼2024？多國談香港DQ風波、教會包庇醜聞

今天是11月13日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

特朗普放眼2024？

美國總統大選峰迴路轉，民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，但現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕認輸，國務院更「攔截」外國領導人給拜登的祝賀訊息。雖然特朗普多番稱自己勝出，但美國媒體也不斷傳出他可能將默認結果的消息，他支持共和國全國委員會主席留任的舉動，更被視作為2024年再參選鋪路......（點擊了解更多）

↓拜登宣布獲勝後，特朗普首次公開露面：

奧巴馬舊臣回朝

多國已視拜登為美國總統當選人，紛紛致電祝賀，英國首相約翰遜更稱特朗普為「前任總統」。拜登也開始組閣，又選擇找前總統奧巴馬（Barack Obama）顧問克萊因（Ron Klain）擔任白宮幕僚長......（點擊了解更多）

相關新聞：美國隊長Chris Evans幽默回應跟拜登撞樣 笑指可以拍戲

▼有可能加入拜登內閣成為部長的熱門人選都有誰？請點擊放大觀看：

+ 6 + 6 + 6

多國談香港DQ風波

香港政府11月11日按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格，引來西方多國如美國、澳洲、德國等關注，歐盟促中方立即撤回決定，英國更傳召中國駐英大使，加拿大政府同日宣布為年輕港人提供移居當地的途徑，多國媒體也評論事件，《華爾街日報》社評指責「香港民主已死」......（點擊了解更多）

▼四名被刊憲取消資格的香港立法會議員▼

教會涉包庇醜聞

神職人員性侵醜聞繼續困擾教會，梵蒂岡就涉嫌性侵的美國華盛頓教區前總主教一事發布重大調查報告，揭露梵蒂岡已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）在事前被告知當事人性侵嫌疑的情況下，仍將其提拔為總主教。該調查在現任教宗方濟各（Pope Francis）在2018年的屬意之下進行。此調查涉及教宗，極其罕見......（點擊了解更多）

編輯精選

東盟峰會越南河內開幕 三大焦點問題值得關注

16國排隊申請加入上合意味着什麼？

拜登醫保：「社會主義化醫療」有什麼不好？

必看話題文章

拜登有神秘孫女：次子亨特不認私生女 用2千萬急撇脫衣舞情人

印度破獲黃金塞肛門走私 新招混合糊狀物變黏土 海關指診全挖出

英國醫院8名嬰兒死亡 驚揭清純護士涉冷血奪命 還計劃再殺10個

2400張極罕NASA照拍賣 包括史上首張人類太空自拍照

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。