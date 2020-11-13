加拿大敞開移民大門　調查：只有17%受訪者支持接收更多移民

加拿大宣布因應《港區國安法》生效放寬港人移民政策。門戶開放政策一向是執政自由黨政府的施政方針，用來促請經濟增長。不過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致情況增加變數。彭博社11月7日報道，最新調查發現只有17%受訪者認為加拿大來年應該接納更多移民。

總理杜魯多（Justin Trudeau）計劃於2021年吸引40.1萬新移民，較2019年增加6萬人。之後的每年目標按年增加1萬人，直到2023年的42.1萬人。加拿大對上一次一年有逾40萬新移民已經要數到90年代初。

彭博社委託納諾斯研究公司（Nanos Research Group）進行民意調查，訪問加拿大人是否認同政府應該增加新移民數目。結果只有17%的受訪者認為加拿大應該接收更多移民，40.1%受訪者認為可以接收跟以往同等數量的移民，另外有36.3%受訪者認為要減少接收移民。

加拿大原定2020年有34.1萬新永久居民，不過由於疫情導致封關和旅遊限制，預計只能達到目標的六成。移民、難民與公民身份部長門迪西諾（Marco Mendicino）指，增加移民數目有助支撐經濟復蘇，並填補必要工種的空缺，例如醫療護理。他同時希望吸引逾百萬目前身處加拿大的外國學生、臨時工人和尋求庇護者來達到移民目標。

反對黨保守黨卻持不同意見。國會議員丹喬（Raquel Dancho）表示，保守黨同樣支持移民，但認為自由黨政府上調移民目標是對現況「充耳不聞」，未能回應引進新移民的可行考慮。她說，「我們面臨9%至10%的失業率，超過百萬名加拿大人失業」，並提到可負擔房屋數目短缺，「這些人要到哪裏工作？這些人要到哪裏居住？」