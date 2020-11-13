馬斯克Elon Musk自爆接受新冠肺炎檢測　2次結果陽性2次陰性

美國Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）11月13日在Twitter發文表示，他出現類似感冒症狀，在一天內接受4次新冠肺炎（COVID-19）檢測，其中2次結果為陽性、2次結果為陰性。由於結果不一，他已再接受更準確的聚合酶鏈反應（PCR）測試，正等待結果。

馬斯克在帖文內明顯表達對檢測結果不一致的不滿，他稱「有些很離譜的事在發生，我今天接受了4次病毒檢測，2次是陰性，2次是陽性。同一機器、同一測試、同一護士，這是來自BD公司的快速抗原測試」。BD公司即為美國貝克頓-迪金森（Becton Dickinson）公司。

馬斯克對此稱「若然這事在我身上發生的話，在其他人身上也會發生。」路透社10月曾報道，全球多國為遏制疫情、減輕檢測實驗室負荷，轉向使用更快、更便宜的快速抗原檢測，但這些測試準確度較低，抗原檢測是檢測人體對感染反應所產生的抗體，這種方法可以幫助判斷一個人是否在過去感染過新冠病毒。

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

有網民留言問他是否出現病徵，馬斯克回答指，他出現典型感冒症狀，但也表示「暫時來說沒有不尋常的。」

他表示已找其他實驗室接受更準確的聚合酶鏈反應（PCR）測試，預計需約24小時有結果。

If it’s happening to me, it’s happening to others. I’m getting PCR tests from separate labs. Results will take about 24 hours. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

馬斯克在9月底曾表示，他與家人都不打算接種新冠肺炎疫苗，他相信自己與孩子沒有感染病毒的風險。

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