馬斯克Elon Musk自爆接受新冠肺炎檢測　2次結果陽性2次陰性

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）11月13日在Twitter發文表示，他出現類似感冒症狀，在一天內接受4次新冠肺炎（COVID-19）檢測，其中2次結果為陽性、2次結果為陰性。由於結果不一，他已再接受更準確的聚合酶鏈反應（PCR）測試，正等待結果。

馬斯克在帖文內明顯表達對檢測結果不一致的不滿，他稱「有些很離譜的事在發生，我今天接受了4次病毒檢測，2次是陰性，2次是陽性。同一機器、同一測試、同一護士，這是來自BD公司的快速抗原測試」。BD公司即為美國貝克頓-迪金森（Becton Dickinson）公司。

馬斯克對此稱「若然這事在我身上發生的話，在其他人身上也會發生。」路透社10月曾報道，全球多國為遏制疫情、減輕檢測實驗室負荷，轉向使用更快、更便宜的快速抗原檢測，但這些測試準確度較低，抗原檢測是檢測人體對感染反應所產生的抗體，這種方法可以幫助判斷一個人是否在過去感染過新冠病毒。

有網民留言問他是否出現病徵，馬斯克回答指，他出現典型感冒症狀，但也表示「暫時來說沒有不尋常的。」

他表示已找其他實驗室接受更準確的聚合酶鏈反應（PCR）測試，預計需約24小時有結果。

馬斯克在9月底曾表示，他與家人都不打算接種新冠肺炎疫苗，他相信自己與孩子沒有感染病毒的風險。

【相關圖輯】Tesla電池日｜Model 3三年保值率高達90.2%　遠超過傳統燃油車

+11
+11
+11

【相關圖輯】Tesla示範新車　防彈玻璃遭鋼球擊裂　馬斯克尷尬：可能太大力

+2
+2
+2
Tesla創辦人馬斯克做生意屢出奇招　同政府「打對台」更有運行？
Kanye West宣布參加美國總統大選　Tesla創辦人馬斯克力撐
馬斯克「紅藥丸」推文何以令人如此激動？
【新冠肺炎】Tesla首席行政總裁馬斯克反對「封城」揚言遷走總部
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。