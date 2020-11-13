【中美關係】中國打破沉默祝賀拜登　環時總編輯認為與蓬佩奧有關

中國11月13日打破沉默，向美國大選的總統當選人拜登（Joe Biden）表示祝賀。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，中國之所以這麼做，與美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的言論有關。

中國官媒《環球時報》的總編胡錫進11月13日在Twitter表示「我支持中國外交部祝賀拜登。我認為，這是蓬佩奧的錯。美國大選後，現任國務院對中國的態度太糟糕了。無論蓬佩奧的繼任者會給中國帶來什麼麻煩，中國人民都希望蓬佩奧下台。」

胡錫進當天也在微博上說，此時中國外交部發言人級別的祝賀就是蓬佩奧招來的。胡錫進還說，蓬佩奧領導的美國國務院在大選後對中國的態度太惡毒了，堪稱最後的瘋狂，又稱「中國人都願意看到他被解僱」。

中國外交部發言人汪文斌11月13日向拜登發出祝賀（AP）

美國國務卿蓬佩奧11月12日稱台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事，他又說美國對台承諾跨越黨派。

中國外交部發言人汪文斌11月13日在記者會上說，一直關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，他稱「我們尊重美國人民的選擇，我們向拜登先生和賀錦麗（Kamala Harris）女士表示祝賀，同時我們理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序做出確定。」