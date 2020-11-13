拜登勝選｜五角大樓人事變動　最高將領：忠於憲法

美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認在大選落敗後，五角大樓出現一系列人事變動，特朗普被指在軍隊更換領導層，安插親信。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）11月12日表示，美國軍隊忠於憲法，而不是獨裁者。

美軍最高將領、美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在美國陸軍博物館的開館儀式上說：「我們在軍隊中是獨一無二的。我們不向國王或女王、暴君或獨裁者宣誓。我們不向任何個人宣誓。不，我們不向一個國家、一個部落或宗教宣誓。」

他強調說「我們向憲法宣誓。而博物館裏的每一位士兵，每一位水兵、空軍士兵、海軍陸戰隊員、海岸警衛隊隊員，我們每一個人都將不惜個人代價，保護和捍衛這份文件。」特朗普新任命代理國防部長米勒（Christopher Miller）當時也在現場，出席開館儀式。

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美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣告自己獲得逾270張選舉人票，贏得大選，但特朗普拒絕承認敗選，並指控選舉存在欺詐行為，發動法律戰。

《華盛頓郵報》報道，由特朗普政府任命的美國總務管理局（GSA）的官員目前拒絕簽署允許拜登過渡團隊於本週正式開始工作的信函，美國總統權力過渡可能因此延期。特朗普之後被指迅速讓軍隊換血，換掉國防部長及其他重要官員，安插親信。