【新冠肺炎】特朗普：今屆政府不會再封城　料4月全民接種疫苗

美國大選結束後超過一周，被多個傳媒推算落敗的總統特朗普（Donald Trump）11月13日首度公開發言，公布針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的情況。

特朗普在白宮玫瑰園發表講話，稱預計疫苗最快可以在明年4月在全國普遍供應，但紐約州除外，他批評州長科莫（Andrew Cuomo）玩弄政治，稱除非獲對方授權，疫苗無法運到當地。

特朗普亦提到，輝瑞 （Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發的疫苗很快可以獲授權緊急使用。不過輝瑞並非在華府的「曲速」行動（Operation Warp Speed），因此沒有獲聯邦政府的資助，特朗普稱，這是一個不幸的錯誤陳述。

特朗普強調，現屆政府在任何情況下都不會再次實施封城，形容封城令導致更多人死亡，而對於下屆政府由誰領導，他只表示「時間會證明一切」，而且沒有回應傳媒的提問。

預計勝出大選的拜登（Joe Biden），其高級顧問默西（Vivek Murthy）同日較早時受訪時指，拜登1月20日上台後無意要求全國封城抗疫，而是考慮指定地區的疫情，實施一連串限制措施。

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