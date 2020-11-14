澳洲前駐華大使芮捷鋭呼籲　坎培拉須為中澳關係找新出路

澳洲前駐華大使芮捷鋭（Geoff Raby）11月11日發言稱在國際社會中出現「現代史上最大規模的權力轉移」，坎培拉政府就此調整是重要的。他又說在北京政府利用所有外交槓桿去孤立澳洲之際，省政府及國內企業的利益已被坎培拉排擠。

他11日澳洲全國新聞記者俱樂部（National Press Club）發言，稱澳洲對華政策已淪為「媚諂」與「敵對」的二元辯論。

芮捷鋭說現時澳洲與中國關係所走的軌道「將會讓我們的生活水平為此付出可觀的代價」，如坎培拉政府不能在「中國是敵人」以及「像寵物般對中國翻肚肚求搔癢」之間找出另一個做法的話。

中澳關係持續緊張對兩國貿易造成了負面影響。圖為2020年11月5日，在上海舉行的中國國際進口博覽會上，一名戴着口罩的工作人員站在展示澳洲葡萄酒的展台。（AP）

他說：「不列顛治世（Pax Britannica）已不在、美利堅治世（pax-Americana）已不在，澳洲現在是獨個兒。中國會使用它治國才能的所有工具——硬、鋒利及軟力量——去影響澳洲。」

芮捷鋭亦指出，澳洲不應每每就人權議題對中國發聲。他說：「像很多議題一樣，當你在管理與華關係時有問題，你應揀議題來說，揀那些真的重要的，或是你認為公開地與其他國家一起說會產生影響以及被聽到。」