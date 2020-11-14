拜登勝選｜特朗普稱只認「合法選票」結果　必要時會認輸

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英國媒體11月13日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）一位密友表示，特朗普同日稱自己是一個「現實主義者」，在所有合法選票點算完畢後，他會遵守美國憲法，但他仍在等待觀看美國各州如何證實最終選舉結果。

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路透社13日報道，霍士新聞記者里韋拉（Geraldo Rivera）在Twitter和霍士的訪問中表示，特朗普13日較早時致電他。里韋拉在訪問中說：「他告訴我他是現實主義者，他告訴我他會做正確的事。」

里韋拉又說：「特朗普給我的所有印象是，假如過程對他不利，而所有合法選票已被計算、所有非法選票已被丟棄，令他感到滿意……他會投降。」

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里韋拉在Twitter上說，特朗普告訴他，當所有合法選票點算完畢後，他會「做正確的事情」。

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