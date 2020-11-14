高通獲美國政府許可　向華為出售4G晶片

美國半導體公司高通（Qualcomm）11月13日獲得美國政府的許可，可以販售4G手機晶片給中國電訊設備製造商華為，不受美國對華為實施的貿易限制措施束縛。

高通發言人告訴路透社：「我們已取得（出售）部分產品的許可，包括一些4G產品。」她不願說明可以出售哪些特定4G產品給華為，但表示是與移動裝置相關的產品。這名發言人還說，高通同時也已申請其他許可證，尚待美國商務部批准。

美國的貿易限制措施自9月生效，高通及其他所有美國半導體企業都被迫中止出貨給華為。

高通是全球最大手機晶片供應商，而對高通來說，華為過去只是個相對較小的晶片買家。華為在自家旗艦款手機內採用自行設計的晶片，在低價手機才使用高通的晶片。

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美國政府9月對華為實施貿易限制，華為無法取得晶片設計軟件及製造工具，自主研發晶片的潛力因而受阻。

業界分析師認為，華為在禁令生效前採購的晶片存貨，可能於2021年初告罄，這將嚴重危及華為的智能手機生意。

桑福德-伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）分析師拉斯根（Stacy Rasgon）說，高通即使獲得出貨許可，影響可能也很有限，因為這項許可只涵蓋4G晶片，而消費者已轉向更新的5G裝置，目前尚不清楚美國官員是否會准許高通出售5G智能手機晶片給華為。

華為的代表及美國商務部都尚未回覆媒體詢問。

除高通外，包括美光科技公司（Micron Technology）在內其他美國企業也已被禁止向華為出貨，這些企業均表示已申請許可，而英特爾（Intel）則稱已有出貨給華為的許可。