【納卡衝突】亞美尼亞阻止暗殺總理陰謀　前國安局負責人被捕

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）與俄羅斯及阿塞拜疆簽署納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）的停火協議後，惹來當地民眾不滿，當地政府11月14日表示，國家安全局（NSS）阻止一宗前官員企圖暗殺帕希尼揚及奪權的陰謀。

NSS指，前局長瓦內強（Artur Vanetsyan）、亞美尼亞共和黨國會前領袖巴格達薩良（Vahram Baghdasaryan）等人被捕，他們涉嫌計劃暗殺帕希尼揚奪權，並已經考慮取代對方的潛在人選。

帕希尼揚較早前表示，自己在別無選擇下簽署停火協議，避免國家喪失更多領土，並表示為此承擔個人責任，惟表明不會辭職。

納卡地區的新一輪衝突已經持續超過6周，亞美尼亞和阿塞拜疆曾多次停火不果，而在俄羅斯的介入下，雙方簽署停火協議，阿塞拜疆會繼續控制已佔領的地區，包括納卡地區第二大城鎮舒沙（Shusha）。亞美尼亞要在10日至12月1日期間，放棄對另外一些土地的控制。俄羅斯會在納卡地區的前線及當地連接亞美尼亞的走廊部署維和部隊，為期最少5年。

不過亞美尼亞認為協議是背叛行為，大批民眾衝擊政府大樓，要求帕希尼揚下台，他們更一度闖入國會，有消息指國會議長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）被打傷。而納卡共和國（NKR）的安全委員會秘書巴巴揚（Samvel Babayan）則批評亞美尼亞政府及納卡共和國領導人單方面作出決定，因此宣布辭職抗議。

另外俄羅斯總統普京14日與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）通電話，敦促對方確保納卡地區教堂安全，保障教會日常生活不受影響。