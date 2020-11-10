【納卡衝突】俄羅斯：亞美尼亞和阿塞拜疆同意停戰及已簽署協議

亞美尼亞與阿塞拜疆在納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區衝突繼續，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月9日表示，亞美尼亞和亞塞拜疆同意納卡地區全面停火，俄羅斯維和部隊將前往納卡衝突地區。

俄軍進入納卡地區

俄羅斯衛星通訊社指出，普京11月9日宣布，從11月10日起在納卡地區完全停火。「今天，11月9日，阿塞拜疆共和國總統阿利耶夫、亞美尼亞共和國總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）和俄羅斯簽署一項聲明，聲明宣布從2020年11月10日莫斯科時間零時零分起在納卡衝突區完全停火和停止所有軍事行動」。

普京稱，「阿塞拜疆共和國和亞美尼亞共和國停在各自所佔據的位置。」

普京又指，俄羅斯將沿着納卡的前線以及該地區與亞美尼亞之間的走廊部署約2000名維和人員。

阿塞拜疆承認誤射

俄羅斯衛星通訊社11月9日指出，俄羅斯國防部證實，一架俄軍方的米-24武裝直升機在亞美尼亞領空被導彈擊中後墜毀，機上2人死亡，多人受傷。

阿塞拜疆國防部表示，「這架直升機靠近了亞美尼亞和阿塞拜疆的邊境，當時雙方正因納卡地區的衝突進行交火。該機在夜間執行低空飛行，並且在我們的防空雷達探測區之外。」阿塞拜疆方面稱，已經準備好賠償俄羅斯，並會立即展開調查。阿方亦就這宗悲劇向俄方道歉，稱這是意外，並非針對俄方。