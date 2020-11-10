亞美尼亞民眾抗議與阿塞拜疆簽停戰協議　國會議長遭毆打

亞美尼亞與阿塞拜疆在納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）的衝突已持續6周。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月10日表示，亞美尼亞和亞塞拜疆已簽署停戰協議。亞美尼亞民眾同日上街示威，抗議政府的決定。

民眾不滿協議要放棄土地

根據協議，阿塞拜疆會繼續控制已佔領的地區，包括納卡地區第二大城鎮舒沙（Shusha）。亞美尼亞要在10日至12月1日期間，放棄對另外一些土地的控制。俄羅斯會在納卡地區的前線及當地連接亞美尼亞的走廊部署維和部隊，為期最少5年。

國會議長遭毆打後送醫

納卡共和國（NKR）的安全委員會秘書巴巴揚（Samvel Babayan）10日宣布辭職，以抗議停戰協議。他批評亞美尼亞政府及納卡共和國領導人單方面作出決定。

亞美尼亞民眾走上首都埃里溫（Yerevan）示威，他們衝擊政府大樓，認為政府簽協議是背叛行為。有示威者要求總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）辭職。示威者一度闖入國會，俄羅斯衛星通訊社報道，部分憤怒的民眾毆打國會議長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan），議長要送醫治理。示威者高呼不會放棄納卡地區。

Here’s Ararat Mirzoyan, the speaker of Armenia’s Parliament, getting the shit beat out of him by an angry mob in Yerevan, after the country’s surrender to Azerbaijan. pic.twitter.com/m1chWD7ybR — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) November 10, 2020

帕希尼揚10日表示，政府根據對戰爭情況的深入分析及結合最好的專家意見，作出停戰決定。他稱永遠不會自認被打敗，這可以是國家團結及重生時代的新開始。