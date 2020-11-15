外媒：RCEP是美國退出全球化後的結果　中國的勝利

第四次《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）領導人會議在11月15日舉行，同日15國正式簽署協議。RCEP是目前全球最大規模的自貿協議，多個媒體均評論這是美國自脫離全球化後，引伸的產物，同時讓中國成功加入首個多國自貿協定，對美國構成挑戰。

圖為11月15日，由越南主持舉行的遙距第四屆RCEP領導人會議，會後多國簽署協定。（Getty）

RCEP由東盟10國、中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭共15國參加，自2012年開始正式談判，經歷多年時間終於簽署生效。RCEP不論人口、總計國民生產總值、及總合貿易價值，都是目前全球自貿協議中的最大。美國《華爾街日報》指出，RCEP的推進與今天標誌的重要性，與美國脫離全球化不無關係。

美國退出TPP讓RCEP成為全球最大

美國原定簽署由亞太經濟合作會議成員發起的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）。該協定同樣有日本、澳洲、新西蘭、越南等東盟國家的參與。但在特朗普（Donald Trump）2016年上任後，以「協議對美國不利」為由退出。結果最後經日本改組和再協議，在摒除美國下簽署規模縮小的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

因此，當RCEP成功讓東盟與中國、日本及澳洲的龐大經濟加入進來，徹底的超越了TPP，成為全球最大的自貿協定。

圖為11月15日，左方的日本代表，首相菅義偉及經濟產業大臣梶山弘志簽署協議。（Getty）

歐美沒有發言權利

《華爾街日報》指出，這次的協議可迫使美國重新考慮全球協議的重要性，但即使拜登（Joe Biden）政府上任後，要重新加入CPTPP或傾談新協議將有一定難度。在特朗普執政的4年間，美國有許多人普遍對大型的自貿協定抱懷疑態度。

《金融時報》指出，外界普遍對RCEP的批評是中國在RCEP上的主導地位，因為即使名義上的主導權是在東盟手上，但因中國的規模過大，協議生效後東盟將實質難以操控。

可是美國及歐盟的傳統貿易大國均在這協議上不佔任何角色，沒有發言權利，這次協議對中國頗為有利。

特朗普敗選讓日本決心簽署協議

《日本經濟新聞》點出，印度的退出可被視為中國的勝利。印度原初也是RCEP的參與國之一，但在最後因考慮加入自貿協定會衝擊當地市場，決定退出。中國與印度同樣擁有較多人口，而印度亦與日本及美國有更親密關係，日本原希望透過印度的力量制衡中國，故印度的退出對日本造成打擊，可被視為中國的勝利。

《日經》更指出，日本本來對簽署RCEP意願被動，但特朗普在牽起的全球貿易氣氛緊張，連同大選中的失利，讓日本政府下定決心簽署RCEP。