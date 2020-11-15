RCEP正式簽署　世界上人口數量最多自貿區建設啟動

據央視報導，當地時間11月15日上午11時45分，區域全面經濟伙伴關係協定在2020年東盟輪值主席國越南的組織下正式簽署。

區域全面經濟伙伴關係協定，英文簡稱RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership）由東盟10國發起，邀請中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、印度6個對話伙伴國參加，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立一個16國統一市場的自由貿易協定。RCEP談判於2012年11月正式啟動，涉及中小企業、投資、經濟技術合作、貨物和服務貿易等十多個領域。

2019年11月4日，泰國舉行第三次RCEP領導人會議，印度當時亦在席。（資料圖片/Getty）

2019年，RCEP談判取得重大進展。當年11月4日，第三次RCEP領導人會議在泰國曼谷舉行並發表聯合聲明，宣布15個成員國結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判，將啟動法律文本審核工作，以便在2020年簽署協定。印度因「有重要問題尚未得到解決」而未能加入該協定。

央視新聞在報導中表示，該協定的簽署標誌著世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的東亞自貿區建設成功啟動。

15成員國涵蓋23億人口佔全球30%

商務部研究院區域經濟研究中心主任張建平表示，《區域全面經濟伙伴關係協定》具有經濟體量大、包容性強等特點。

截至2018年的統計數據，協定15個成員國將涵蓋全球約23億人口，佔全球人口的30%；GDP總和超過25萬億美元，所包括的區域將成為世界最大的自由貿易區。

《區域全面經濟伙伴關係協定》涵蓋貨物貿易、爭端解決、服務貿易、投資等多個議題。圖為廈門港海天集裝箱碼頭。（資料圖片/中新社）

與全球正在運行的其他自由貿易協定相比，《區域全面經濟伙伴關系協定》是一個新型的自貿協定，擁有更大的包容性。該協定不僅涵蓋貨物貿易、爭端解決、服務貿易、投資等議題，也涉及到知識產權、數字貿易、金融、電信等新議題。

央視指，該協定的初衷旨在形成區域內統一的規則體系，降低經營成本，減少經營的不確定風險。根據域內比較優勢形成供應鏈和價值鏈，加速商品流動、技術流動、服務流動、資本流動，形成「貿易創造」效應。域內企業均可參與原產地的價值積累，對促進區域內相互貿易投資大有裨益。

以成衣製作為例，域外成衣進口要繳納一定的關稅，關稅成本最終被分攤到消費者身上。而協定簽署後，情況將有所改變。產自澳洲的羊毛可以免稅進入中國，在中國織成布料後再免稅出口到泰國制成成衣。這個過程中，鑒於協定的關稅優勢，成衣生產和運輸的成本大大降低，在帶動域內各國就業的同時，商家與消費者也能得到更多實惠。

央視又指，對於消費者以及依賴域內國家進口原材料、零部件的企業來說，由於取消關稅和非關稅壁壘，成本大大減少，都會從中獲益。消費者將能買到物美價廉的域內國家產品，而中小企業進入域內國家的門檻也將大大降低。在運行模式方面，協定中各國貨物貿易的整體開放水平超過九成，遠高於世貿組織各國的開放水平。 而在投資方面，協定則采用更高效的負面清單的方式進行投資准入談判。