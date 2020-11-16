SpaceX龍飛船成功升空　創8項新記錄

美國太空總署（NASA）和太空探索技術公司（SpaceX）11月15日成功開展首個正式載人任務Crew-1，讓火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）搭載龍飛船（Crew Dragon）升空，創造有史以來8項新紀錄。

龍飛船本身已包攬3項新紀錄，成為人類歷史上首艘搭載4名太空人進入軌道的商業載人飛船，和第一艘搭載4名太空人去太空的太空艙飛船。這次任務中，其中一名太空人來自日本，因此龍飛船還是第一艘搭載國際、非美國太空人到太空並前往國際太空站（ISS）的商業載人飛船。

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這次有份乘搭龍飛船升空的太空人包括美國太空總署太空人沃克（Shannon Walker）、格洛弗（Victor Glover）、霍普金（Michael S. Hopkins）和日本太空人野口聰一。霍普金同時還是太空軍（Space Force）上校，加入太空總署前曾擔任空軍飛行測試工程師。

野口聰一除了讓龍飛船創下第3項記錄外，他自己亦成為首名搭乘過3艘飛船的美國太空總署國際夥伴太空人。這3艘飛船分別為龍飛船、美國太空總署的穿梭機與俄羅斯太空船聯盟號（Soyuz）。

Space X火箭發射升空：圖為美國太空探索技術公司火箭「獵鷹9號」11月15日從佛羅里達州卡納維拉爾角甘迺迪太空中心升空。（Reuters）

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沃克成為首名搭乘商業太空船的女太空人。格洛弗成為第一名搭乘商業飛船的非裔美國太空人。當他們抵達國際太空站，格洛弗亦成為第一名在國際太空站上完成長時間任務的有色人種太空人。

太空總署決定把是次任務委託給工程師霍普金而非飛行員格洛弗，讓霍普金成為首名指揮飛船的飛行測試工程師。