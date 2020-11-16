【華為孟晚舟引渡案】加拿大法院11月16日恢復聽證　將持續10天

中國華為首席財務官孟晚舟引渡案11月16日會在加拿大一法院展開新一輪聽證，控辯雙方會進行盤問。她的律師團試圖證實，逮捕程序侵犯了她的權利。

路透社11月16日稱，法院將開始為期10天的聆訊，這是原定於11月初結束的聽證會的延續，當時聽證會超時，需安排繼續舉行聽證。

孟晚舟和加拿大政府雙方律師團隊將問詢參與最初調查及逮捕孟晚舟的加拿大執法官員及邊境官員，包括加拿大邊境服務局（CBSA）及加拿大皇家騎警隊（RCMP，加拿大警察的全稱）成員。

孟晚舟的律師在尋求阻止一些涉及美國總統特朗普政府介入的證據屬有效。CBSA警司麥克雷（Bryce McRae）涉及孟晚舟在溫哥華機場被拘的過程。他曾稱收到美國聯邦調查局（FBI）的電話。在10月舉行聽證時，律師團指CBSA及RCMP合謀取得她的電子裝置密碼。CBSA職員柯克蘭（Scott Kirkland）10月30日承認自己把她的手機密碼交給警方是錯誤做法。

CBSA及RCMP成員會在這一輪聽證會出庭，就導致2018年12月1日孟晚舟被捕以及隨之發生的事作供，當中也包括麥克雷。

圖為華為副董事長兼首席財務官孟晚舟10月26日在午餐後重返位於加拿大卑詩省的法院。（Reuters）

孟晚舟的律師團將爭取以濫用程序為由駁回引渡要求，認為相關做法侵犯了加拿大人權與自由憲章（Canadian Charter of Rights and Freedoms）賦予她的權利，包括她可要求有律師在場以及被告知自己因何被拘。

引渡聽證會定於2021年4月結束，不過上訴可能會使該案拖上數年。

美國指控孟晚舟涉嫌隱瞞及詐騙滙豐銀行（HSBC）有關一間實際上由華為控制的子公司。它涉及違反美國對伊朗的制裁禁令。