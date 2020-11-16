澳洲總理訪日本　料簽軍事合作協議　對抗中國區內影響力

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）11月17日抵日本訪問，預期將和日本首相菅義偉簽署一項歷史性的軍事合作協定，這兩個美國在亞太地區的盟友將合作對抗中國日增的區域影響力。

路透社16日報道，安全專家預期莫里森將和菅義偉簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA），建立雙方軍隊互訪訓練和聯合演習的法律架構。

日本外務省官員在一個媒體簡報會上表示：「（兩人）會面後將宣布若干事項。」

這項歷經6年磋商、必須經由國會通過的協定，將是日本自1960年代簽署美日安保條約，允許美國在日本設置軍事基地駐軍和停泊戰艦、停放戰機以來，首次簽署類似的軍事合作協定。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12日致電菅義偉表示，他的新政府承諾維持雙方密切的盟友關係。

日本和澳洲亟於尋求強化雙方關係，因為兩國都憂心北京在區域內的活動，像是南海軍事化，在東海引發爭議的島嶼附近演習，以及影響太平洋島國勢力日增。

日本戰略研究論壇（Japan Forum for Strategic Studies）研究員紐舍姆（Grant Newsham）表示：「尤其在美國不堪負荷情況下，區域其他國家在軍事活動和行動上採取更積極的角色是有助益的。」