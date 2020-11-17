【新冠肺炎】譚德塞結束隔離　形容疫苗消息令人鼓舞

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）結束自我隔離，返回世衛總部。他11月16日表示新型冠狀病毒肺炎（COVID）疫苗的消息令人鼓舞，但強調不能自滿。

圖為美國生物科技公司莫德納（Moderna）與新冠疫苗的美術製圖。莫德納公布他們正在測試的疫苗取得良好成績，有效率達到94.5%。（Reuters）

譚德塞早前因與確診患者接觸，決定自我隔離，兩周後11月16日他返回世衛總部，結束隔離。譚德塞表示自己已遵循相關指引，狀態良好，沒有病徵，因此目前無需再次接受檢測。

譚德塞表示，在新冠疫苗的研發上，繼續接獲令人鼓舞的消息，但表示任何疫苗能夠廣泛使用仍有好長的路要走。譚德塞同時警告，單靠疫苗無法結束疫情大流行，批評國家不控制病毒傳播是在玩火，他又指歐洲和美洲的情況令人關注。

美國生物科技公司莫德納（Moderna）16日表示，正在進行第三期臨床測試的疫苗有效率達到94.5%，計劃在未來幾周向美國申請緊急使用。另一間美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的疫苗，亦在9日公布有效率逾九成。

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