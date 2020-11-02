【新冠肺炎】譚德塞被列為接觸者　未來數日自我隔離

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周日（11月1日）表示，他被列為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者接觸者，目前未有出現症狀，未來數日會自我隔離，居家工作。

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

譚德塞在Twitter上說：「我被確定為新型冠狀病毒肺炎測試呈陽性反應患者的接觸者。我現時感覺很好，沒有任何症狀，但在未來幾天會根據世衛建議自我隔離，在家工作。」

截至周日，全球累計46,402,338宗確診個案，共1,199,162人死亡。全球確診個案最多的美國，累計9,195,068人確診，230,884人不治。歐洲方面，新增確診5星期內上升一倍，總數超過1000萬，佔全球病例約22%。