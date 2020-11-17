APEC部長級會議結束　聲明認同開放自由貿易對經濟復甦至關重要

亞太經合組織（APEC）部長級會議在11月16日舉行，21個經濟體參與會議，認同開放、自由、公平及透明的貿易與投資環境，對疫情後經濟復甦至關重要。

圖為11月16日，位於中國青島的貨運船與貨櫃。（Getty）

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，會議改以視像形式舉行。是次會議由馬來西亞主持，會議進行近5小時，直至午夜才結束及發表聯合聲明。

馬來西亞國際貿易及工業部高級部長阿茲敏（Mohamed Azmin bin Ali）在會後記者會表示，會上各方認同開放、自由、公平、透明、可預測的貿易與投資環境，對經濟復甦至關重要，同時各方再次確認世界貿易組織（WTO）建立的規則。

不過阿茲敏亦表示，各方對加強多邊貿易體系和加深經濟一體化的必要存在分歧。

在2018年的會議上，中美兩國因貿易和投資的強烈分歧，最終未能達成共識，以致會議首次未能發表聯合聲明。

另外中央社報道，香港代表在會上發言時表示，很高興與新加坡建立旅遊泡泡，韓國代表也呼籲各經濟體檢視、分享邊境管制措施，期望能鬆綁人流相關管制，重啟旅遊。

APEC領導人會議預定於20日舉行，路透社報道指相信會後將發表另一份聯合聲明。