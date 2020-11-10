台灣再派張忠謀出席APEC　早前稱爭取蔡英文親自與會

今年在馬來西亞舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）因應疫情將由視像方式舉行，台灣外交部此前表示，希望爭取由總統蔡英文以視像參加領袖峰會。大陸外交部當時回應稱，蔡政府搞突破是徒勞的，呼籲台當局不要幻想。 台灣總統府今日（10日）表示，將派出台積電創辦人張忠謀出席本次峰會，並由蔡英文和張忠謀共同出席記者會，說明是項安排。

今年9月18日晚，蔡英文（中）於官邸宴請到訪的美國國務次卿克拉奇（左）代表團，台積電創辦人張忠謀（右）亦有出席。（台灣總統府）

蔡英文在總統府記者會表示，感謝張忠謀第3度代表她出席這場國際會議，張忠謀過去的參與，對促進台灣和其他夥伴國家合作成果豐碩。張身為台積電創辦人，對科技和數位產業前景具有卓越觀點，在全球供應鏈重整的關鍵時刻，可以將台灣對區域發展的貢獻及未來建言，傳達給APEC成員，不但是最適當選擇也具有意義。

今年的APEC主辦方馬來西亞規劃於11月30日至12月4日召開APEC視像年會，台灣外交部早前透露，台灣已籌備參加，將積極爭取由蔡英文視像參與領袖峰會。而台灣總統府則表示，若定案後對外說明。

對此，大陸外交部發言人汪文斌25日在例行記者會上說，中國台北在一個中國的原則下，以地區經濟體身份參與亞太經合組織，無論亞太經合組織領導人非正式會議以何種方式舉行，中國台北派代表參與必須符合亞太經合組織相關諒解備忘錄和慣例，這是中國台北參與亞太經合組織的重要政治前提。

汪文斌指，在這個問題上，我們的立場十分明確堅定。「任何方面都不要抱有幻想，台灣當局企圖借機做文章，搞突破完全是徒勞的。」

蔡英文上台後，曾數度派親民黨主席宋楚瑜、台積電創辦人張忠謀擔任APEC經濟領袖會議台灣代表。對於大陸外交部指出台灣是在「一個中國原則下」參與APEC，台灣外交部發言人歐江安當時回應稱，此說法明顯錯誤，台灣不是「中國」的一部分，一直以來也都是以正式會員身份單獨參與這個亞太地區最重要的經貿論壇，APEC也沒有任何對台總統出席年會的限制。

（綜合報道）