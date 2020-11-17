美國大選2020｜喬治亞州逾2500張選票沒點算　但無助特朗普翻盤

美國大選2020｜美國喬治亞州按照法律規定開始人手點算選票，確保點票機正確點算選票。選舉官員11月16日表示，發現弗洛伊德縣（Floyd County）有逾2,500張先前未曾點算的選票，但不會影響到選舉最終結果。

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選舉官員斯特林（Gabriel Sterling）表示，根據非正式結果，有關選票其中1,643票投給代表共和黨的特朗普（Donald Trump），865票投給代表民主黨的拜登（Joe Biden），16票投給自由黨的喬根森（Jo Jorgensen）。喬治亞州有近500萬選民於總統選舉投票，拜登領先特朗普約1.4萬票。

斯特林形容，弗洛伊德縣的事件實屬不幸，但看來是個別事件，其他大部份縣的重點結果和原本結果沒有差別。縣選舉委員會主席里斯（Tom Rees）表示，選票相信是來自親身提前投票的選民，但不肯定遺漏點算的原因。

縣選舉官員需要於當地時間11月18日深夜11時59分前完成點票。喬治亞州確認選舉結果的期限是11月20日。

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州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）接受《華盛頓郵報》訪問時指，近日面臨來自共和黨的壓力，另外他和妻子曾收到死亡恐嚇。他表示，資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）曾問他，政治取態會否導致選舉職員接收不符選民登記簽名的選票，並問他是否有權拒絕接收選民登記簽名不符比率高的縣所有缺席選票。