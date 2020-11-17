【納卡衝突】阿塞拜疆總統赴納卡地區升起國旗　亞美尼亞人撤離

阿塞拜疆與亞美尼亞達成停戰協議後，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）11月16日前往納卡（Nagorno-Karabakh）地區，與此同時，居住在納卡地區的亞美尼亞人開始撤離。

據土耳其電視台TV10011月17日報道，阿利耶夫11月16日與夫人親自駕車前往從亞美尼亞收回的納卡地區，並在媒體記者前，跪地親吻國旗後將其升起。

11月9日，在俄羅斯斡旋下，亞美尼亞和阿塞拜疆同意簽署停戰協議。隨後俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布，從11月10日開始，納卡地區全面停火，俄羅斯也將維和部隊進入納卡地區，負責執行停戰協議。

根據停戰協議內容，阿塞拜疆可以繼續保留目前在納卡佔領的地區，但是亞美尼亞需要交出其手裏控制的大部分地區，只能保留納卡首府斯捷潘納克特周邊的一部分領土，以及與亞美尼亞本土連接的至關重要的交通走廊——拉欽走廊。

2020年11月16日，阿塞拜疆總統阿利耶夫（右）與妻子身穿軍裝前往納卡地區（AP）

對於簽署停戰協議，亞美尼亞國內反應激烈，從協議條件上來看，亞美尼亞民眾不滿似是「戰敗者」，對此無法接受，主戰派更認為這是「喪權辱國」的協議。亞美尼亞外交部發言人11月16日在Facebook公布外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）寫給總理帕希尼揚的辭職信。

對於簽署停戰協議，帕希尼揚強調，除了簽署停戰聲明，沒有其他出路，戰爭及時停了下來，否則亞美尼亞所處形勢將更加不利。