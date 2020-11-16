【納卡衝突】停火協議被指喪權辱國　亞美尼亞外長辭職

雖然亞美尼亞和阿塞拜疆實現了停火，但是停火協議對亞美尼亞十分不利，該國國內群情激奮，在巨大的輿論壓力下，亞美尼亞外長被迫辭職。

亞美尼亞外交部發言人11月16日在Facebook公布了外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）寫給總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）的辭職信。

姆納察卡尼揚在信中寫道：「尊敬的總理，請接受我的辭呈。我對這段時間的信任和共同工作表示感謝。」

當天早些時候，在議會的一次特別會議上，帕希尼揚宣布他決定解除姆納察卡尼揚的職務。姆納察卡尼揚於2018年5月開始擔任該國外長。

姆納察卡尼揚的辭職與亞美尼亞和阿塞拜疆的停火協議有關。兩國從2020年9月份開始在納卡地區爆發了軍事衝突，雖然多次達成停火協議，但是又多次撕毀協議，使得衝突持續至11月。

11月9日，在俄羅斯的極力斡旋下，亞美尼亞和阿塞拜疆終於同意簽署停火協議。隨後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布，從11月10日零時開始，納卡地區全面停火。

亞美尼亞人民燒毀房屋，防止落入阿塞拜疆手中（點擊圖集瀏覽）：

根據停火協議的內容，阿塞拜疆可以繼續保留目前在納卡佔領的地區，但是亞美尼亞需要交出其手裏控制的大部分地區，只能保留納卡納卡首府斯捷潘納克特周邊的一部分領土，以及與亞美尼亞本土連接的至關重要的交通走廊——拉欽走廊。值得一提的是，俄羅斯也將維和部隊進入納卡地區，負責執行停火協議。

對於簽署停火協議的消息，阿塞拜疆雖然不太情願，但國內反應也不算強烈，畢竟阿塞拜疆軍隊擊落了俄羅斯的米-24直升機，給了俄羅斯介入納卡衝突的藉口，在俄軍強大的壓力下，只得見好就收，接受了停火協議。但是當停火協議的消息傳到亞美尼亞國內後，卻引起了劇烈的反應。其實，從協議的條件上來看，亞美尼亞確實付出了更多的代價，更像是戰敗者。這顯然是亞美尼亞民眾接受不了的，尤其是那些強硬的主戰派，認為這是一個「喪權辱國」的協議。

亞美尼亞最大城市埃里温（Yerevan）在消息傳來之後，就陷入了混亂，大批主戰派人士衝上街頭示威抗議，反對停火，憤怒的抗議者甚至衝入了議會大樓等政府機構，洗劫了總理帕希尼揚的辦公室。亞美尼亞議長沒來得及逃脱，被憤怒的民眾毆打。