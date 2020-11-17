美國大選｜愈來愈多共和黨議員承認拜登勝選　特朗普法律戰不順利

美國總統特朗普（Donald Trump）雖然仍拒絕承認敗選，拒絕與當選總統拜登（Joe Biden）進行權力交接，但是愈來愈多的共和黨議員承認拜登勝選，特朗普的法律戰也進展不順利。

美國政治新聞網站Politico在11月16日報道，大選結束近兩週後，有跡象顯示共和黨人開始接受現實。大多數共和黨人都不願否認特朗普聲稱自己仍能掌控白宮的說法，但有一小部分共和黨議員逐漸背棄了特朗普的錯誤觀點。

特朗普11月16日在Twitter繼續發文稱「我贏得選舉」，但密西西比州的共和黨參議員威克（Roger Wicker）吿訴記者稱「我不建議他這樣說。」

▼美國總統當選人拜登11月7日在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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德克薩斯州共和黨參議員科寧（John Cornyn）表示，特朗普可以也應該繼續他的法律戰，但他「完全有信心，（2021年）1月20日我們將舉行總統就職典禮，很可能是拜登就職。」北達科他州共和黨參議員克萊默（Kevin Cramer）說，拜登應該獲得聽取總統每日簡報，過渡工作也應該進行。

佛羅里達州共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）也認為，現在看來，拜登將成為美國下任總統。盧比奧還認為美國總務管理局（GSA）應該正式承認拜登是贏家，使他能夠獲得總統級別的情報簡報，他的過渡團隊獲得額外的資金。盧比奧說，這是「為了我們國家好」。

報道還強調，特朗普扭轉競選失利的法律行動正在瓦解，從數學上講，他不可能逆轉在5個州各落後至少1萬張選票的局勢，他2016年贏得這5個州，但是在2020年輸給拜登。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：