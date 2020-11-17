美媒：特朗普曾擬幾周內對伊朗核設施發動攻擊

美國大選落2020落下帷幕，總統特朗普（Donald Trump）面臨競選失利，無法繼續連任的局面。美媒11月16日報道，特朗普曾計劃對伊朗核設施發動軍事打擊，遭到身邊顧問勸阻而放棄有關選項。

在競選失利的背景下，外界擔心特朗普會做出軍事冒險舉動。圖為2019年11月28日，特朗普突訪駐阿富汗美軍基地。（AP）

美國《紐約時報》11月16日援引4名現任和前任美國官員稱，特朗普正考慮在未來幾周內對伊朗主要核設施發動攻擊的可能性，並於12日在橢圓形辦公室舉行的一次會議上詢問他的顧問自己是否有這樣的選項。而在此前一天，有國際檢查員的報告指出，伊朗的核材料庫存大幅增加。

報道稱，特朗普的顧問以及包括副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），以及代理國防部長米勒（Christopher C. Miller）等都勸阻他不要發動軍事攻擊，並警吿說，這可能會導致美國和伊朗之間發生更廣泛的衝突。

報道又指，特朗普還問他的國家最高國家安全助手有什麼選擇，以及如何應對。

據知情的政府官員說，在蓬佩奧和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）描述軍事升級的潛在風險之後，官員們結束會議，並認為對伊朗境內發起導彈襲擊不在討論之列。

但有官員說，特朗普可能仍在尋找打擊伊朗資產和盟友的方法，包括伊拉克的民兵。

報道稱，自特朗普在9日解僱了國防部長埃斯珀（Mark Esper）和五角大樓其他高級助手以來，國防部和其他國家安全官員私下表示擔心，總統最終可能會發起針對伊朗或其他對手的軍事行動。

路透社則報道，一名美國官員16日指出，特朗普最終放棄向伊朗核設施採取軍事行動，並確認《紐約時報》的報道，稱特朗普遭身邊顧問勸阻，「他（特朗普）要求提供選項。 他們（顧問們）給他描述可能情境，他最終決定不推進（針對伊朗的軍事計劃）」。