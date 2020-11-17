李顯龍稱帶着擔憂地關注香港局勢　盼問題解決且香港制度維持完好

新加坡總理李顯龍11月16日接受美國彭博社（Bloomberg）總編輯訪問時表示，新加坡方面密切及帶着一些擔憂地關注香港局勢，他認為示威和抗議行為不可能無限期持續，問題是如何解決事件，他希望中方能夠有不動搖信心、維持香港制度完好的方法解決問題。他又提到香港不會回到原來狀態，但可以建設一個持續發展的未來。

李顯龍是在彭博社舉辦的新經濟論壇上接受總編輯米克爾思韋特（John Micklethwait）的訪問，米克爾思韋特當時談到香港民主派議員集體辭職的事件，詢問李顯龍如何看待事件。彭博社報道，李顯龍表示新加坡密切及帶着一些擔憂地關注香港發生的事情，他認為「有些事情」很可能將發生，也無法避免，「因為示威和抗議行為不可能無限期地持續下去，無疑地更不可能延續到2047年一國兩制結束。」

報道稱，李顯龍希望中國能夠以不動搖信心、維持香港制度完好的方法解決問題，這樣將使香港對中國有價值，也成為區域內繁榮的一部分。

新加坡《聯合早報》報道，李顯龍也談到希望香港可以適應新局勢，他認為香港不會回到原來的狀態，但可以建設一個可持續發展的未來，讓香港人安居樂業，經濟重回正軌，以及比一國兩制的另一邊享有更大的獲取信息和言論的自由。