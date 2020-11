加拿大放寬香港人移民政策　一文看清新工作簽證受惠對象與條件

加拿大11月12日宣布放寬對香港人的移民政策,主力吸引年輕人。香港人最想知道的事情相信是渥太華政府放寬了什麼、與現行政策有什麼不同,簡單而言,加拿大將為完成專上教育且畢業不久的香港年輕人加設新的開放式工作簽證(open work permit),讓他們更容易在加拿大工作,不用如現行「畢業後工作簽證」般需要先在加拿大留學。加方未來並會為到加拿大工作或讀書的香港人提供兩條成為永久居民的新途徑。

根據加拿大官方文件的說法,該國會為香港年輕人提供新的開放式工作簽證,該簽證擬為期3年,供於最近5年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構的香港年輕人申請。受資格申請者的配偶、合法伴侶和受供養子女也可以申請留學簽證或工作簽證。

什麼是開放式工作簽證?

加拿大工作簽證設有「開放式」與「指定僱主」兩類,開放式工作簽證不會指定申請人的僱主或需從事什麼工作,也免去申請人需先取得僱主證明、海外僱員許可資格(LMIA)等要求,取得簽證者可以在加拿大從事幾乎任何工作,只有政府列明不得從事的工作例外。「指定僱主」則是要任職指定工作崗位。

加拿大現時有不止一種工作簽證屬於開放式,包括「畢業後工作簽證」(Post-Graduation Work Permit,簡稱PGWP)、配偶工作簽證(Spouse/Common-law Partner Open Work Permit)等。根據加方說法,該國將為香港人再設一個新的開放式工作簽證。

↓加拿大表明是因應「港版國安法」而推出新措施,想知道各地官員對港版國安法的取態,可點擊圖輯了解:

+ 13 + 13 + 13

加拿大放寬了什麼?

現時不少人透過「畢業後工作簽證」在加拿大工作,該簽證要求申請人先在加拿大留學,在移民局指定高等教育院校以全日制學生身份完成至少8個月課程及畢業,然後在完成課程的180天內可申請簽證,簽證有效期最多為3年(依據留學年期而定)。

按照加拿大的說法,為香港人而設的新工作簽證則是讓最近5年內在加拿大或海外完成專上教育的香港年輕人都可以申請(eligibility criteria centred on post-secondary education in Canada or abroad completed in the last 5 years),未有指定是加拿大院校,此無疑是放寬了工作簽證的資格。

為港人設通往永居新途徑

前往加拿大工作或留學者,加方稱未來會再為這些港人提供導向永久居民(permanent resident)的兩個新途徑,目前渥太華政府未有講述太多詳情,但有簡單講述計劃:

其中一個新途徑對象是在加拿大取得最少1年合法工作經驗的前香港居民,他們也需要符合其他條件,包括語言要求、教育水平要求等。

另一個新途徑的對象則是在畢業於加拿大專上教育機構者,他們可以直接申請成為永久居民。根據加方所述,這兩個新途徑將在2021年開放。

加拿大的公告表明會為到加拿大工作或讀書的香港人提供兩個新途徑成為永久居民(網站截圖)

延伸閱讀:BNO擴權|英國明年1月31日起接受赴英居留申請 5年簽證費2500元

延伸閱讀:解構澳洲優待香港人方案 與英國BNO升級計劃又有何不同

↓除了加拿大外,英國政府也推出BNO新擴權計劃,點擊圖輯了解更多: