印度重申不加入　中國專家：RCEP沒印度是幸事

在15國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）後，印度政府官員表示，印度不加入RCEP的決定沒有改變。印媒稱，印度不歡迎中國主導的組織。中國專家指出，RCEP沒有印度或許是一件幸事。

2020年11月15日，中國和其他14個國家簽署協議，組成全世界規模最大的貿易聯盟。（Reuters）

據印度《經濟時報》11月15日報道，印度政府一名官員表示，印度不加入RCEP的決定沒有改變，儘管RCEP締約方在印度退出該貿易協定談判一年後呼籲「表達他們與印度重新接觸」的強烈意願。

RCEP締約方在一份聲明中表示，簽署RCEP協議的15個國家可以與印度就加入該協定展開談判，前提是新德里方面提交一份書面請求，說明其加入該協定的意圖。

《印度斯坦時報》在15國簽署RCEP的報道中國稱，大約一年前，印度宣布決定不加入該協定，主要是因為協議條款對中國有利。

該協定將使中國商品湧入印度市場，威脅印度國內產業。該協定也是中國成為貿易支柱的雄心的一個里程碑。

觀察者網16日報道，上海國際問題研究院中國與南亞研究中心秘書長劉宗義認為，印度的戰略考慮是希望跟中國脱鈎，不想融入以中國為中心的這種區域一體化，想另立門戶，在美國和西方的幫助下，建立一條新的能夠取代中國的價值鏈和產業鏈。

2020年11月15日，越南總理阮春福與工貿部部長陳俊英出席在越南河內舉行的區域全面經濟夥伴關係（RCEP）貿易協定的虛擬簽字儀式。（AP）

印度覺得自己類似於20世紀70年代中國在中美蘇三角關係中的那種角色。印度期望和美國合作，共同遏制中國。然後在此過程當中，建立起以印度為中心的全球價值鏈和產業鏈。

這對印度的發展而言，可能是一個巨大的錯誤。從這個方面來講，印度總理莫迪（Narendra Modi）和印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）可能會成為印度的歷史罪人。

劉宗義指出，印度一向在國際組織當中表現平平，有時候甚至是「成事不足，敗事有餘」。印度不加入RCEP，對於RCEP的發展可能是一件幸事。

因為如果印度加入進去，這個組織可能會被「去功能化」，無法正常運轉。「上合」和「金磚」就遇到了這樣的問題，在很多問題上都沒法做，就因為印度反對。