特朗普首度認輸？Twitter推文稱拜登已贏　惟重申選舉被操縱

美國總統特朗普（Donald Trump）疑似進一步承認選舉結果，他在11月15日首度公開指出，他的對手、民主黨的拜登（Joe Biden）已勝出11月3日的大選，但重申投票是經操縱的。

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

這位美國現任總統在美國時間15日早上發布推文：「他（拜登）勝出是因為選舉是被操縱的。沒有投票觀察人士或觀察員獲准（進入點票設施）、選票是由一間激進左翼的私人公司Dominion進行列表，它的名聲欠佳以及差劣的設備，不足以處理德州——這個我贏了很多票的州的點票工作，還有那些假的、沉默的媒體，還有更多！」

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

特朗普也在同一系列的推文中指出：「所有發生在選舉夜的機械故障，真的令他們（他指的應是民主黨人）被抓住其嘗試竊取選票的行為。他們成功做了很多，但沒有被逮住。郵寄投票的選舉是一個令人惡心的玩笑！」

以上兩則推文都被Twitter標註為有爭議。

美國有線新聞網絡（CNN）在15日的報道中指出，全國的投票觀察人士或觀察員都獲准進入點票設施，以及沒有證據顯示，與製作投票軟件的Dominion Voting Systems發生問題導致點票出現大量的錯誤。

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