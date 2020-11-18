日澳領袖簽署防衛協定　反對加劇南海緊張局勢

日本首相菅義偉當地時間11月17日在首相官邸，與澳洲總理莫里森（Scot Morrison）舉行會談。針對在太平洋擴大軍事活動的中國，兩人就簽署歷史性防衛協定達成一致。

據日本共同社11月17日報道，日澳首腦在會談結束後的聯合記者會上，透露已經就簽署有關日本自衛隊與澳軍聯合訓練等事項在內的《互惠准入協定》（RAA）達成基本協議。

圖為2020年11月17日，日澳首腦在東京舉行會晤，雙方就簽署針對中國的防衛性協定達成一致。（Reuters）

報道稱，RAA若能實現，澳洲將是首個與日本締結RAA的國家。日本與美國之間則有《日美地位協定》，規定了駐日美軍的法律地位、基地的管理和運用等。

菅義偉在記者會上強調RAA的意義，稱其「強力支撐日澳為地區和平與穩定做貢獻的意志」。他表示：「將共同致力於實現自由開放的印度太平洋。」

莫里森評價RAA達成基本協議是「特別巨大的一步」，對分別與美國是同盟關係的日澳兩國加深安全保障和經濟領域的合作表達積極意願。

共同社還稱，在聯合聲明中，兩國首腦就南海局勢強調：「再次確認強烈反對加劇緊張的威脅性行動，共享了對軍事化和彈道導彈發射等嚴重事件的關切。」