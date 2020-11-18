美國大選2020｜拜登未獲政府確認勝選　醫療顧問憂阻礙抗疫

美國大選2020｜美國聯邦政府尚未確認總統當選人拜登（Joe Biden）勝出選舉。拜登的顧問11月17日表示，擔心將阻礙對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的工作，促請現屆政府啟動正式程序。

新政府的抗疫工作小組聯合主席默西（Vivek Murthy）表示，美國確診個案和住院人數有上升趨勢，但醫療專家未能與現屆政府負責抗疫的官員對話，或將損害新政府分發疫苗的能力。他指，抗疫工作小組需要和現屆政府溝通和合作。

默西提到，抗疫工作小組的專家未能取得實時數據，包括醫院病床數目和藥物以及裝備政府庫存量，「我們可以查閱公開的數據，但我們未能取得聯邦政府所有的全盤數據，為1月20日交接作準備」。

來自美國醫學會、美國護士協會和美國醫院協會的醫療領袖簽署信件，促請總統特朗普（Donald Trump）向拜登提供疫情的關鍵數據，從而拯救無數的生命。

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美國的新冠肺炎確診個案11月15日突破1,100萬。根據路透社統計，肺炎患者住院人數11月16日達到破紀錄的73,140人，過去14日住院人數急增46%。美國下周迎來感恩節假期，但多州宣布收緊防疫措施，中西部七州的州長發表聯合聲明，促請市民遵守指引，不要與同一戶以外的人一起慶祝節日。