美國向伊朗實施新制裁　針對最高精神領袖旗下基金會

美國財政部11月18日宣布，向伊朗實施新一輪制裁，其主要針對目標為伊朗最高精神哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）旗下的基金會，作為德黑蘭當局在2019年鎮壓反政府示威者的懲罰。

財政部指，被制裁的組織是「被壓迫者基金會」（Bonyad Mostazafan），華府形容為哈梅內伊的主要資金網絡，該組織由哈梅內伊控制，同時相關的10名人士及51個團體亦在制裁名單上。另外伊朗情報部長阿拉維（Mahmoud Alavi）亦因其管轄部門涉嫌嚴重侵犯民眾人權而在制裁名單榜上有名。

財長姆努欽（Steven Mnuchin）在聲明中表示，伊朗的最高精神領袖以慈善為名，利用「被壓迫者基金會」獎勵盟友，因此美國會繼續針對伊朗主要官員，以及其政權持續打壓民眾的收入來源。

伊朗在去年11月因為上調油價近兩倍，因而爆發反政府示威，內政部指事件總共有大約225人喪生，不過路透社引用三名伊朗內政部官員提供的數字報道，當地在不足兩周的全國示威中，造成約1500人死亡，當中包括最少17名年輕人和約400名女性，另外保安部隊及警方都有死傷。

另外，伊朗亦因為核問題而遭到華府制裁，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日表示，美國對伊朗的施壓有效，指不會陷入伊朗核勒索的圈套而放棄原本的制裁，他揚言華府的制裁會在未來數周甚至數月陸續有來。