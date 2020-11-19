澳洲特種部隊於阿富汗濫殺39人　指揮官要求新隊員殺囚犯作初體驗

澳洲11月19日發表軍事調查報告，指特種部隊於阿富汗濫殺39名當地囚犯、農夫和其他平民，大部份人被殺時都是被俘，因此受到國際法保護。19名涉事現役或退役軍人將轉交特別調查員決定是否有足以證據作出刑事起訴。

調查牽涉特種部隊2005年至2016年期間於阿富汗的行為。濫殺無辜的情況2009年開始，大部份發生於2012年和2013年。國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）指，有可靠資料顯示25名特種部隊成員於23次不同事件合共濫殺39人，將尋求撤回對2007年至2013年部署阿富汗特別行動小組的嘉獎。

報告提到，有新加入的巡邏隊員會被巡邏指揮官要求射殺一名囚犯作為「初體驗」（blooding）。部份部隊成員不時攜帶外國手槍、收音機和手榴彈等物品，於殺害平民後用來「插贓嫁禍」，將死者扮成是戰鬥人員，證明他們殺人有正當理由。報告建議即時向受害家屬賠償。

圖為2020年11月19日，澳洲國防軍總司令坎貝爾公布澳洲國防軍阿富汗調查督察長的調查報告。（AP）

坎貝爾表示，所有事件都是發生於戰場以外。他形容，行為嚴重違反軍事操守和專業價值，濫殺平民和囚犯是不能接受，部份特種部隊成員鼓吹一種「自我中心和戰士文化」。他代表國防軍向阿富汗人民致歉，並已經直接向阿富汗軍方表達遺憾。