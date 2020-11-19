APEC峰會兩大議題：疫情後復蘇與未來合作願景

亞太經濟合作組織（APEC）第27次領導人非正式會議定於11月20日以視像形式舉行，預料多國領導人將現身，包括中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump）等。新華社報道，這次會議將重點關注亞太地區新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情應對和經濟復蘇，並將啟動2020年後合作願景。

疫後復蘇問題

馬來西亞國際貿易和工業部副秘書長雅各布（Hairil Yahri Yaacob）負責籌備2020年APEC領導人非正式會議。他表示會議主題是「激發人民潛能，共享具有韌性的繁榮未來」，與會領導人會主要討論APEC成員如何採取措施，消除疫情對衛生和經濟領域的負面影響。

APEC工商諮詢理事會主席馬哈茂德（Rohana Mahmood）認為，為促進區域經濟復蘇，APEC成員需要在多個領域合作，包括確保必要人員和物資往來、確保供應鏈不受影響、為中小企業提供支持、為民眾提供培訓等。

確定發展方向

會議另一重點是啟動2020年後合作願景，為APEC未來發展確定方向。馬來西亞國際貿易和工業部部長阿里（Mohamed Azmin Ali）表示，在上一個目標成功的基礎上，這一願景文件會指引亞太地區接下來至少20年的長期發展方向，展望一個基於共同繁榮的開放、充滿活力和具有韌性的亞太共同體。

阿里表示，在製定新願景文件過程中，各方既考慮疫情帶來的挑戰，也致力於尋求推動長期可持續發展的方案，且能夠應對未來可能發生的危機。

APEC工商諮詢理事會報告指出，2020年後願景應確保自由開放的貿易和投資，繼續促進可持續和包容性增長，推動實現亞太自貿區。