動物森友會/動森｜任天堂推企業團體使用指引　禁把政治帶入遊戲

任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》自由度高，可讓玩家自行設計屬於自己的小島，吸引大量玩家，但任天堂11月19日公布針對企業、團體及這些機構代表的使用指引，就限制在遊戲中發表政治主張或從事商業行為。

任天堂表示，有關指引是向企業、團體及任何代表這些機構的人士發布，呼籲他們要避免不當使用遊戲，或在遊戲內產生任何會被認為是粗俗、具歧視意味或冒犯意味的內容，又要求用家「避免把政治帶入遊戲」。

任天堂稱，假如發現玩家的活動不遵守這些規則、破壞社區或對社區有壞影響，「我們或會要求你停止有關行動或使用我們的遊戲內容，並會採取適當行動，包括禁止你未來對遊戲的商業使用」。共同社報道，該指引也適用於海外。

《動物森友會》是任天堂遊戲機Nintendo Switch的遊戲，以無人島為舞台，讓玩家入住島中，建設道路及居所等場景，並與其他人交流。任天堂在3月發售遊戲以來，到6月30日為止，已售出2,240萬套。

遊戲大受歡迎，也引來一批政治人物玩家，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選團隊在總統大選前就曾設計4款競選告示牌，供玩家免費下載。前香港眾志秘書長黃之鋒則曾於其設計的小島上加設「光復香港，時代革命」的橫額。