美國大選2020｜拜登強調不會鎖國　斥特朗普拒絕共享疫苗計劃資料

美國大選2020｜美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月19日與民主共和兩黨州長會面，批評總統特朗普（Donald Trump）試圖阻止和平移交權力，阻礙疫苗研發計劃資訊的流通。他表示，不會以全國封鎖措施應對疫情。

拜登和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）與全國州長協會的領導層舉行視像會議，出席州長包括五名共和黨人和四名民主黨人。

拜登提到新政府未能取得所需的一切，包括「曲速」行動（Operation Warp Speed）的資料。他表示，當疫苗面世，分發時總會有先後次序，因此想知道現屆政府的計劃，並指跟州長討論到有關事宜，他們全都提到需要關注被遺忘的社區。

拜登強調不會以全國封鎖措施應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，因為每個地區和社區都不同，一律封鎖只會弄巧成拙。他指，出席會議的十位州長都已經實施口罩令抗疫，形容戴面部遮掩物是「愛國行為」。他曾承諾將促請所有州長實施口罩令。

被問到特朗普邀請密歇根州議員到訪白宮試圖推翻選舉結果的事情，拜登回應指對特朗普的做法是否合法甚至也有疑問，形容是「無恥」，「很難想像這個人是怎樣想的」，並直指特朗普是「美國歷史最不負責任的總統」。