美國大選2020｜憂國家進一步分裂　拜登不想查特朗普只想邁步向前

美國大選2020｜美國民主黨部份黨員提出要新政府調查現任總統特朗普（Donald Trump）、他的政府和官員。不過全國廣播公司（NBC）11月17日引述五名知情人士報道，總統當選人拜登（Joe Biden）私下向顧問表示不想任內消耗大量精力進行調查。

知情人士透露，拜登擔心調查將進一步分裂國家，並將導致任內每日工作都跟特朗普有關。特朗普身陷稅務醜聞，也有傳他離任前將赦免親信，但有人或會就此提出挑戰。知情人士表示，拜登已經特別向顧問表明，對有關問題持謹慎態度。

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圖為2020年11月11日，美國總統特朗普到阿靈頓國家公墓出席紀念退伍軍人日的儀式。（AP）

其中一名顧問指，拜登說他「只想向前走」（just wants to move on）。拜登另一名顧問則表示，拜登傾向解決問題，而不是起訴他人。

拜登的顧問強調，新總統有意為白宮和司法部的關係重新定位。幕僚透露，拜登想司法部獨立運作，不會要求執法部門調查或不調查什麼人或事情。一名顧問表示，拜登想要帶領國家向前走，但最重要的事情是他不會干預司法部或將司法部政治化。

第三名顧問提到，跟特朗普有關的調查將會取決於案情。顧問指，拜登的首要任務是應對經濟、疫情、氣候變化和種族關係，不是回頭看特朗普的政府。有知情人士透露，其中一個原因是拜登相信調查特朗普將使到他和逾7,300萬投票給特朗普的選民疏遠。不過有民主黨成員認為拜登應該考慮支持者的擔憂，而不是反對者的擔憂。