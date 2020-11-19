美國大選｜共和黨參議員致電促喬治亞州「排除部分選票」 捱批

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）因曾致電喬治亞州（Georgia）州務卿，要求喬治亞州排除部分選票，惹來非議。民主黨要求格雷厄姆行為是破壞民主，要求他即時辭職。

圖為11月3日，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）勝出參議院選舉成功連任，但近日爆出問題發言惹來非議。（Getty）

喬治亞州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）在11月16日透露，他正面臨多方面壓力，其中共和黨資深參議員格雷厄姆曾致電他，詢問他點票人員會否因政治立場相異，因而會接受更多簽名不匹配的選票，又問他是否有權力，排除那些來自簽名不匹配比例較高地區的郵寄投票。

拉芬斯珀格表示對格雷厄姆的言論感震驚，表示格雷厄姆如同在暗示他「找出有多少票能夠棄置」，事件曝光後引起公眾嘩然。

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格雷厄姆後接受訪問否認教唆，並認為拉芬斯珀格的反應出乎意料。他稱致電目的是為了要求加強執行核對選民身分，又稱他曾與內華達及亞利桑那的州務卿談過同一問題。但兩州的州務卿回應指，他們從未與格雷厄姆通電話。

民主黨指責格雷厄姆的言行是企圖破壞民主，有議員要求他即時辭職。民間監察組織華府公民道德責任組織（CREW）亦發表聲明，指責格雷厄姆是言行是干預選舉。多名監察組織代表亦致信參議院倫理委員會，對格雷厄姆相關言行作出調查。