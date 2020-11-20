【新冠肺炎】美國單日新增確診個案　第2次超越17萬宗

美國11月18日新增逾17萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例。這是該國的單日新增確診個案數目自疫情以來第2次超過17萬宗。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據顯示，全美13日新增177,224宗確診病例，創疫情以來新高。美國18日新增170,161宗確診個案，第2次創下單日超過17萬人染疫的紀錄。

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數據也顯示，截至香港時間20日上午8時26分，美國累計有11,698,661人確診，252,419人染疫逝世。

除確診案例外，住院人數和需要轉至深切治療部接受治療的患者數目亦創新高。根據冠狀病毒跟蹤項目（Covid Tracking Project）數據，截至18日，住院人數上升至79,410人，需進入深切治療部的患者增至15,350人。

美國新冠肺炎疫情：圖為2020年10月7日，密西西比州一對姐妹在一場嘉年華玩旋轉咖啡杯。（AP）

據疾病控制和預防中心（CDC）數據，截至17日，北達科他州（North Dakota）是全球死亡率最高的地區。

美CDC建議取消出行

美國疾病控制和預防中心19日就感恩節發警告，建議民眾不要在節日期間外出，不要與自己家庭成員以外的人聚會，盡量留在家裏。

美國新冠肺炎疫情：圖為11月19日有家長及學童聚集在市政廳外，抗議公立學校停課的措施。（AP）

加州宵禁

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）19日宣布，在疫情風險等級為紫色的地區實施宵禁令，時間為晚上10時至翌日上午5時，由21日起生效，將維持至12月21日。紫色為疫情風險等級最高級，該州94%地區均屬紫色等級。

海軍爆群組感染

美國有線電視新聞網絡（CNN）19日引述海軍2名官員報道，導彈驅逐艦邁克爾墨菲號（USS Michael Murphy）爆發大規模群組感染，船上共300名船員，當中近四分之一人確診。