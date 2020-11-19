【新冠肺炎】美國死亡人數逾25萬　紐約市疫情反彈學校停課

根據路透社統計，美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡人數11月18日增至超過25萬人。紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）同日宣布，因應市內和全國疫情反彈，11月19日起全面暫停面授課堂。

截至同日下午，全國住院人數增至最少78,630人。過去7日平均每日新增1,176宗死亡個案，超過印度和巴西兩國合計的平均每日死亡人數。美國累計有約1,140萬宗確診個案，是全球唯一一個突破千萬宗個案的國家，每日新增確診個案幾乎達15.8萬宗。

紐約州累計有逾3.3萬人死亡，是最多的州份。以人均確診個案數目計算，中西部疫情最嚴重。北達科他州、南達科他州、威斯康星州、艾奥瓦州和內布拉斯加州是疫情最嚴重的州份。

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紐約市的7日平均檢測確診率達3%，觸及停課門檻。白思豪因此宣布暫停面授課堂，全國最大公立學校系統的逾百萬學生感恩節前都將改為網上課堂，並指必須對第二波疫情作出反擊。紐約市未有定出復課條件，但白思豪指將增加為學生進行檢測，家長同意子女接受檢測才可以回校上課。

州長科莫（Andrew Cuomo）擔心感恩節假期後確診個案將大幅增加，促請民眾小心。