奧巴馬回憶錄《應許之地》首日大賣89萬本　打破老婆米歇爾紀錄

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）回憶錄《應許之地》（A Promised Land）11月17日正式出版後，首24小時已在美國和加拿大售出近89萬本，是出版首天內最多人購買的總統回憶錄。他同時打破妻子米歇爾（Michelle Obama）著作《成為》（Becoming）首天賣出72.5萬冊的舊紀錄，成為歷來白宮人士所撰寫的首天最暢銷作品。

英國《衛報》19日報道，《應許之地》盡數打破了出版社企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）的預購、電子書及有聲書的銷量記錄。

該報記者博格（Julian Borger）指「閱讀奧巴馬的自傳，他在最後與特朗普咆哮的日子，有如凝視人性兩個極端對立的深淵，讓人再次想知道，同一個國家是如何選出如此不同的人。」

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過去美國前總統克林頓（Bill Clinton）的《我的一生》（My Life）首日賣出約40萬本，小布殊（George W. Bush）的《Decision Points》則售出22萬本左右。

奧巴馬夫人米歇爾（Michelle Obama）的《成為》（Becoming），出版第1天則在北美出售72.5萬冊。自2018年出版以來，這本書在全球迄今累計售出1,000萬本。

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