奧巴馬憶述首訪華遭嚴密監控　美中枱面友好枱底猜疑

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）回憶錄《應許之地》（A Promised Land）11月17日正式出版。他於新書談到任內首次訪問中國的情形，憶述北京的嚴密監控。他形容，當時美中關係雖然看來友好，但其實背後充滿不信任。

奧巴馬兩屆任期內曾三次訪問中國。2009年11月，奧巴馬首次訪華，到訪上海和北京，並跟時任中國國家主席胡錦濤和國務院總理溫家寶會晤。

「中方情報部門無恥得像拍喜劇」

當年奧巴馬專機在北京降落，團隊就收到指示將所有私人電子設備留在機上，並假定所有通話都會遭到監控。他說：「即使橫跨了數座海洋，中國的監控能力同樣令人驚嘆。總統大選期間，中方入侵我們競選總部的電腦系統（我把這件事視為自己可望勝選的好兆頭）。」

為了防止被監聽，奧巴馬訪華期間如果要從酒店打電話討論國家安全事務，必須走到另一間能阻隔監聽的房間。為了避免被針孔鏡頭偷拍，代表團部份成員選擇摸黑換衣服甚至洗澡。

奧巴馬形容，「中國情報部門厚顏無恥到簡直像拍喜劇」。他回憶，當時隨團的商務部長駱家輝（Gary Locke）因為忘了東西，突然折返酒店房間，打開門發現有兩名房務員正在整理床鋪，另外有兩位身穿西裝男子仔細翻閱他桌上文件。

奧巴馬說：「駱家輝問他們在做什麼，男子一言不發從他身旁走過後消失，房務員也沒抬起頭，只是默默走進廁所更換毛巾，彷彿駱家輝是隱形一樣。」代表團成員得知此事後，有人聽完直搖頭，有人啞然失笑。

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美中關係藏暗湧 華信奉「韜光養晦」

回想當年的美中關係，奧巴馬認為表面看來相對穩定，「但在外交禮節底下，（美中關係）暗藏長期積壓的角力與不信任，不只是圍繞貿易或間諜活動等特定議題，中國崛起對國際秩序、美國世界地位意義為何的根本問題也是一樣。」

奧巴馬表示，美中雙方之所以過去超過30年來能避免公開衝突，靠的不只是運氣，而是因為中國政府虔誠信奉鄧小平的「韜光養晦」說。

他說，中國覺得領土受到威脅時，立場有可能變得強勢，亦不滿西方批評人權紀錄。但即使是對於美國對台軍售這類易引爆衝突的問題，中國官員也盡可能把爭端當成例行公事：透過措辭強烈的信件或取消雙邊會議來表達不滿，但絕不會讓事態升級到太嚴重的田地。

奧巴馬說，這種「戰略耐心」策略讓中國崛起期間，得以模糊自身，不斷規避、扭曲或違反幾乎每條商定的國際貿易規則。他舉例，中國長年利用政府補助、貨幣操控和貿易傾銷，壓低中國出口商品價格，影響美國製造業營運。他也指控，中國竊取美國智慧財產權，並不斷施壓在中國營運的美企交出關鍵技術，以加快北京在全球供應鏈向上攀升的速度。