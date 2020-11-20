紐約時報指郭文貴和班農藉閆麗夢推動新冠病毒陰謀論

美國《紐約時報》（New York Times）11月20日刊出題為《郭文貴和班農如何推動新冠病毒起源陰謀論》的文章，內容講述在前香港大學公共衛生學院學者閆麗夢成為美國右翼媒體內轟動人物的背後，是由逃亡美國的中國內地富豪郭文貴與美國白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）合作推動。文章引述郭文貴回應稱，他只是對閆麗夢公布新冠病毒真相的努力提供「鼓勵」。

閆麗夢為前香港大學醫學院公共衛生學院博士後研究員，她在4月離開香港，7月在美國接受霍士新聞（Fox News）訪問時指控中國隱瞞新冠肺炎（COVID-19）疫情，然後8月再接受另一右翼媒體訪問指病毒並非大自然產物，而是根據中國軍方從蝙蝠身上發現的兩種病毒改造而成，她未有提出實質證據，說法一直引來爭議。

《紐約時報》最新刊出的報道指，大量證據均指向新冠病毒起源於動物，也未發現支持「實驗室洩漏」說法的證據，報道指，閆麗夢說法未經證實，但從研究員變成「吹哨人」的演變背後，其實是由郭文貴與班農精心設計。

美國右翼新聞台Newsmax TV在2020年8月訪問閆麗夢（右），閆麗夢聲稱中國知道病毒人傳人，比外界認為的早得多（美國新聞台Newsmax TV影片截圖）

安排閆麗夢接受訪問

文章稱，郭文貴與班農安排閆麗夢乘坐飛機前往美國，為她提供住宿，安置在「安全屋」，又找人指導她如何在媒體露面，以及安排她接受保守派知名主持人的訪問，包括霍士新聞的卡爾森（Tucker Carlson）。文章形容兩人在閆麗夢身上找到「宣傳的理想面孔」，兩人助長閆麗夢認為病毒是基因工程產物的信念，對她提供的證據不論對錯一概接受。

這篇報道又談到，某些海外華人團體與美國極右團體都在疫情期間看到推動自己說法的機會，並且利用中國不願提供信息的問題。報道認為，某些迎合海外華人的媒體成為快速擴張的「錯誤信息回音室」，然後美國極右媒體也愈來愈接受這些媒體上的謠言。雖然部分科企開始反擊謠言，例如Twitter封殺了班農一個帳號，但報道認為，這只是增強該類人士的「反體制資本」。

郭文貴：只是「鼓勵」

《紐約時報》報道指曾多次要求採訪閆麗夢但遭拒絕，郭文貴則回應稱他只是對閆麗夢站出來反對中共黑手黨、向世界公布病毒真相的努力提供「鼓勵」，至於班農稱「閆麗夢只是一個很小的聲音，但至少她是一個聲音」。

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