【班農被捕】特朗普「前國師」遭起訴　郭文貴發聲明撇清關係

《華爾街日報》21日再爆新料稱，郭文貴親口承認看到班農（Steve Bannon）被捕很高興，而班農在當日法庭傳訊時拒不認罪，還前後搖擺身體。

綜合媒體8月21日報道，曾擔任美國總統特朗普（Donald Trump）高級顧問的班農20日因涉嫌欺詐在流亡美國的中國商人郭文貴的豪華遊艇上被捕。事發前一天，《華爾街日報》獨家披露美國聯邦調查局（FBI）已對班農和郭文貴展開調查。

21日，《華爾街日報》在最新報道中再爆新料稱，被捕後班農拒不認罪。在視頻會議上，他戴着白色面罩，穿着淡色領釦襯衫，在法官進行傳訊時，他前後搖晃着身體。

本應於8月31日重返法庭的班農在同意支付500萬美元保釋金後獲釋。他必須遵守旅行限制，包括未經法官許可不得乘坐私人飛機、遊艇或船隻旅行。

班農面臨着另一項調查。《華爾街日報》19日報道稱，聯邦和州政府正在調查一家與班農和郭文貴有關的媒體公司GTV Media Group。這家公司今年春天通過私募融資逾3億美元。

另據消息稱，參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）2019年將班農交給了司法部，可能會對他提起公訴。一位知情人士透露，該委員會認為，在該委員會長達數年調查俄羅斯干預2016年美國大選期間，班農對國會調查人員撒了謊。目前尚不清楚執法官員是否對此進行調查。

班農拒絕就郭文貴的調查發表評論。他的律師表示，他不知道參議院委員會的移交調查。

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班農是在康涅狄格州附近的一艘遊艇上被捕，這艘價值超過3,500萬美元的豪華遊艇歸郭文貴所有。郭文貴稱，他允許班農留在那裏，以保護他免受新型冠狀病毒感染。

郭文貴在一次網絡廣播中稱，班農想知道他為什麼這麼高興。郭文貴回答說，「看到你被捕，我很高興。」他還稱，坐牢將增強班農同中國共產黨鬥爭的決心。

隨後不久，郭文貴發表聲明表示，兩人的確在為中國爭取自由與民主上是「強大的盟友」，但強調與班農遭起訴一事沒有相干，暫不評論。他說班農因為此項「無關」的調查無法再擔任旗下GTV 媒體的董事會成員。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，聯邦政府20日對特朗普前高級顧問班農提起訴訟，這對班農來說是個壞消息，可能對很多人來說也一樣。

美國紐約南區檢察官辦公室（SDNY）指控班農和其他三名被吿實施大規模欺詐計劃。被吿們發起了一項名為「我們是築牆的人」的眾籌活動。最初的前提是所有捐款都將移交給聯邦政府，用於建設特朗普長期承諾的美國和墨西哥之間的南部邊境牆。

此案共有4人遭起訴，除了班農外，還包括涉案者科爾費奇（Brian Kolfage）丶巴多拉託（Andrew Badolato）與謝伊（Timothy Shea），各人被控一項串謀電匯詐騙及一項串謀洗黑錢罪名，每項罪名的最高刑罰為監禁20年。

事發後，特朗普即刻撇清關係稱，他對「我們建牆」（We Build the Wall）的競選活動一無所知，也不喜歡這個項目。他認為這個項目是「為了炫耀而做的」。他還表示，他已經「很長一段時間」沒有和班農打過交道了。