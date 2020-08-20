傳FBI調查班農郭文貴合辦媒體公司　集資逾3億美元遭調查是否觸法

美國司法部8月20日公布，美國總統特朗普（Donald Trump）的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）因涉嫌在一個為美墨邊境圍牆的籌款計劃中有欺詐行為而被捕。 事實上美國媒體8月19日亦引述消息人士報道，班農與逃亡美國的中國富商郭文貴合辦的媒體公司GTV Media正遭美國聯邦調查局（FBI）調查，該公司在今年春天籌募得超過3億美元（約23.2億港元），但遭調查是否有觸法行為，報道指，多間銀行凍結該公司的有關銀行帳戶。

美國司法部8月20日表示班農已遭拘捕，圖為班農2019年11月到法院就特朗普競選團隊前顧問斯通（Roger Stone）的案件作證後離開（Reuters）

《華爾街日報》8月19日刊出的報道稱，根據知情人士所述，美國聯邦調查局及美國證券交易委員會正在展開聯邦調查，追查GTV Media或郭文貴同夥的私人配售股份交易是否違反證券法。報道指，紐約州檢察長辦公室也在調查此事。

報道指出，GTV Media在今年春天通過私募融資3億多美元，但在這次融資後不久，部分投資者就開始要求退款，原因是他們從未收到官方文件來證明其對GTV Media的投資，也有部分投資者是因其他一些問題而不信任郭文貴。

報道引述知情人士指，摩根大通集團（JPMorgan Chase）和富國銀行（Wells Fargo）已凍結與該場私募活動有關的銀行帳戶，也有另一知情人士表示，美國銀行（Bank of America）同樣在GTV Media母公司近幾個月開戶後不久，把帳戶關閉。

班農與郭文貴是GTV Media背後的兩個關鍵人物，《華爾街日報》取得的公司融資文件顯示，班農是公司董事，郭文貴則是該公司籌募資金活動的代言人，郭文貴的同夥在GTV Media的高層名單，郭文貴也被稱為公司顧問。

GTV Media則發表聲明指，私募活動是在律師指導下進行，並說「所有募集的款項完好無損」，該公司又表示，會充分準備好配合任何美方機構的相關調查。