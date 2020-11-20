APEC領袖視像峰會今晚登場　特朗普敗選後首出席國際會議引人注目

亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）11月20日晚上首度舉行視像峰會。主辦國馬來西亞表示，除啟動「APEC後2020願景」（Post-2020 vision）外，各經濟領袖與代表預計發表聲明，名稱可能是《吉隆坡宣言》。

APEC經濟領袖會議周活動自13日開始，領袖峰會20日晚上8時登場。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，2020年多場會議改用視像方式進行，這將是21個APEC經濟體首度以視像式舉行領袖峰會。

韓國總統文在寅、日本首相菅義偉等各國領導人將出席，其中在中美關係持續緊張的際，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）的發言備受注目。馬來西亞稱已口頭上跟美方確認，特朗普會參加會議。

韓聯社20日在報道中指出，特朗普在敗選後罕見出席國際會議，他將釋放何種資訊，以及是否對中國「開砲」引人關注。

經濟領袖們預計在會議結束時發布一項聲明，名稱可能是《吉隆坡宣言》（Kuala Lumpur Declaration）。聲明內容包括APEC整年度的工作，貿易、投資、COVID-19因應政策等對亞太經濟復蘇、成長至關重要的領域，以及經商便利與數碼化。

每年APEC領袖會議按慣例都會發表領袖宣言。2018年因中美兩國無法就宣言內文達成一致意見，導致峰會在沒領導人宣言發布下結束。2019年峰會又因主辦國智利發生動亂而停辦。

亞太經合組織現有21個成員，當中包括中國、美國、澳洲、汶萊、加拿大、智利、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、巴布亞新畿內亞、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、越南19個國家和香港、台灣2個地區。