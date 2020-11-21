美國大選2020｜特朗普密謀「推翻」選舉結果？如意算盤如何打得響

美國大選2020｜距離拜登（Joe Biden）宣布當選已經過去了約兩周，總統特朗普（Donald Trump）仍然拒絕認輸。特朗普11月20日和密歇根州議會共和黨領袖會面，被指是企圖「推翻」選舉結果。到底他正在打怎樣的算盤？

不論是傳媒、法院甚至聯邦選舉委員會都沒有權決定美國總統選舉的勝負。真正左右結果的是全國50州的選舉人。因此，當特朗普於法律戰接連遇挫的時候，他似乎改為從州議會入手。

普遍認為特朗普的如意算盤是這樣的：首先，盡可能阻止各州認證選舉結果，不論是循司法途徑還是鼓勵共和黨籍官員反對；之後，於拜登以些微優勢勝出、共和黨控制的州議會進行遊說，要他們基於大規模舞弊情況無視普選投票結果；然後，要求州議會12月14日將選舉人票投給特朗普而不是拜登；接着，只要有足夠的州份這樣做，例如威斯康星州、密歇根州和賓夕法尼亞州，特朗普的選舉人票數就能達到269票的當選門檻；最後，即使拜登和特朗普打成平手，要由民主黨控制的眾議院選出總統，但規則仍然對特朗普有利，有望當選。

圖為2020年11月20日，美國總統當選人拜登於特拉華州與副總統當選人賀錦麗、參議院少數黨領袖舒默和眾議院議長佩洛西會面。（AP）

美國逾二百年的民主歷史以來，不是從未出現過爭議。但《紐約時報》形容，今次特朗普意圖推翻結果的做法是史無前例，比起1876年「騙子閣下」（His Fraudulency）海斯（Rutherford B. Hayes）的當選更具爭議。歷史學家兼《戰爭總統》（Presidents of War）作者貝施洛斯（Michael Beschloss）指出，當年雙方都同意最少三州選舉結果有爭議，但現時沒有認真的人認為具爭議選票的數目足以改變結果，並形容這是「人為危機」。

為了避免出現同樣的爭議，國會於1887年通過《選舉人票點算法》（Electoral Count Act）。不過法例只是制定了框架，沒有列明具體如何點算選票人票。俄亥俄州立大學憲法和選舉法專家福利（Edward B. Foley）提到，法例只是要求國會考慮所有已經提交聲稱有效的選票人票。如此一來，國會就要面臨現代選舉最大的考驗。

圖為2020年11月20日，美國威斯康星州密爾沃基人手重新點算總統選舉的選票。（AP）

從理論而言特朗普不是沒有可能扭轉敗局，但普遍認為機會甚微。選舉人票大幅落後的特朗普必須成功遊說幾個州議會，而且他針對的州份大部份都是由民主黨成員出任州長，他們絕對不會袖手旁觀。例如密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）可以辭退選舉委員會官員，再任命願意認證拜登當選的人。他們甚至可以委任投票給拜登的選舉人，意味將同時有州長委任的選舉人和州議會委任的選舉人提交選票，交由國會定奪。

當然，機會微不代表沒有可能，畢竟特朗普的當選曾使人「跌破眼鏡」，四年以來也打破了很多傳統和框架。美國立國初期，州議會有廣泛的權力決定如何分配選舉人票，加上其實美國沒有憲法規定州議會要遵循普選結果，州議會一直以來只是自限權力，順應普選結果。特朗普對選舉官員和州議會施壓的做法雖然極具爭議，但有可能其實沒有違法。